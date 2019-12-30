Украинские спасатели опубликовали восемь правил безопасной новогодней елки
В понедельник, 30 декабря, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям напомнила об основных правилах безопасности во время празднования Нового года. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.
Фото: Facebook/ГСЧС
Что запрещается делать с новогодней елкой:
- Не допускается установка "зеленой красавицы" в проходах и у выходов;
- Елка должна быть надежно закреплена на устойчивой основе;
- Запрещено использовать свечи для ее украшения;
- Нельзя украшать елку ватой и легковоспламеняющимися материалами;
- Если новогодняя гирлянда не имеет сертификации, повреждена, или низкокачественная — ей также запрещено украшать елку.
- Особенно пристально необходимо следить за детьми и не разрешать им играть с пиротехникой, открытым огнем возле новогоднего дерева.
Скриншот: Facebook/ГСЧС
Ранее сообщалось, что новогоднее поздравление Зеленского покажут за пять минут до полуночи, Порошенко тоже записал обращение.
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