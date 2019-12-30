В понедельник, 30 декабря, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям напомнила об основных правилах безопасности во время празднования Нового года. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Фото: Facebook/ГСЧС

Что запрещается делать с новогодней елкой:

Не допускается установка "зеленой красавицы" в проходах и у выходов;

Елка должна быть надежно закреплена на устойчивой основе;

Запрещено использовать свечи для ее украшения;

Нельзя украшать елку ватой и легковоспламеняющимися материалами;

Если новогодняя гирлянда не имеет сертификации, повреждена, или низкокачественная — ей также запрещено украшать елку.

Особенно пристально необходимо следить за детьми и не разрешать им играть с пиротехникой, открытым огнем возле новогоднего дерева.

Скриншот: Facebook/ГСЧС

Ранее сообщалось, что новогоднее поздравление Зеленского покажут за пять минут до полуночи, Порошенко тоже записал обращение.

Также мы писали, что эксперты подсчитали, во сколько украинцам обойдется новогодний стол.