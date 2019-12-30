В России, в Псковской области, на федеральной дороге Р-23 опрокинулся автобус с пассажирами. Пострадали 21 человек. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, передает РИА Новости.

Как отмечается, ДТП случилось в двух километров от населенного пункта Подборовье, на 275-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель. Автобус, следовавший по маршруту Минск — Санкт-Петербург, съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 52 пассажира: 51 гражданин Беларуси и один россиянин. Шестнадцать раненых, в том числе троих детей, доставили в псковскую областную клиническую больницу.

Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 21 человека. "Пострадал 21 человек - все граждане Республики Беларусь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в автобусе, следовавшем из Минска в Санкт-Петербург, находились 52 человека - 51 гражданин Белоруссии и один гражданин РФ. "После ДТП в больницу доставлены 16 человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.

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