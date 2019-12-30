На 43-м километре трассы Киев-Одесса в ночь на 30 декабря случилось серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает Информатор.

Как отмечается, на дороге столкнулись автомобили Land Rover Discovery и Chevrolet Aveo. Инцидент произошел около 23:00. Согласно предварительным данным, Land Rover направлялся в сторону Одессы и разворачивался в положенном месте. Тем временем в направлении Киева двигался Chevrolet. Во время совершения маневра легковушка врезалась во внедорожник.

В результате удара Aveo была отброшена в сторону и загорелась. Внутри находились двое мужчин и женщина. Все они были госпитализированы в больницу. Пожарные потушили огонь, однако автомобиль выгорел полностью. Водитель Land Rover не пострадал. На месте работали экипажи полиции, спасатели ГСЧС, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: Facebook/Информатор Киев

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