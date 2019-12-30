Президент Украины Владимир Зеленский назвал обмен пленными непростым политическим решением.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Это было непростое политическое решение. Его трудно было принимать, помня о жертвах харьковского теракта, и после встреч с семьями погибших героев Небесной Сотни", написал Зеленский.

Зеленский также встречался и с семьями пленных и поэтому это решение необходимо было принимать.

"Потому погибших героев, к сожалению, не вернуть. А вернуть живых героев - мой долг как Президента Украины. Именно поэтому, в частности, я ехал в Париж. И именно поэтому я благодарен всем лидерам «Нормандской четверки». Потому что все, о чем договорились о взаимном освобождении, - сделано", считает президент Украины.

"81 украинец и украинка получили свободу. Пятеро ради своих близких остались на временно оккупированных территориях. 76 вернулись к свободной и безопасной Украины. Они будут встречать Новый год с родителями, семьями, детьми и друзьями - пишет Зеленский. - И поэтому мы все счастливы. Все мои коллеги, которым я хочу поблагодарить, - представителям Украины в Минске Валерии Лутковской и Руслану Демченко, моему помощнику Андрею Ермаку, всему Офису, который работал для этого обмена 24/7".

"Но наша борьба за освобождение и возвращение украинских граждан на этом не завершена. Мы будем сражаться за всех наших в Крыму, России и ОРДЛО. И, если в этом будет необходимость, я, не колеблясь, отдам сто преступников за одного украинского героя. Кто бы это ни был - воин, разведчик, журналист, активист или просто патриот своей Родины", заключил Владимир Зеленский.