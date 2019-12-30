Уходящий год в США назван рекордным по количеству массовых убийств, совершенных на территории страны. Об этом сообщает AP со ссылкой на данные Северо-Восточного Университета Бостона.

Так, первый инцидент произошел уже 19 января в Орегоне. Там преступник зарубил топором младенца-дочь и трех взрослых из своей семьи.

На протяжении следующих 11 месяцев были совершены около 40 массовых убийств, включая стрельбу в Walmart, Эль-Пасо, где погибли 22 человека.

Уточняется, что 33 инцидента были совершены при помощи огнестрельного оружия. Шесть остальных преступники совершали при помощи ножей, топоров и огня.

Большинство жертв преступлений являлись знакомыми убийц – коллеги по работе, члены семьи или соседи. Среди причин, приведших к столь трагических результатам – семейные ссоры, наркотики или же организованная преступность.

Как сообщала "Страна", в США расстреляли семью, погибли пять человек, трое из которых дети.

Отметим, что массовые расстрелы в США стали обыденностью. Так, 4 августа их произошло сразу три: в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго.