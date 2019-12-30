В ночь на воскресенье, 29 декабря, в Виннице произошел взрыв возле отделения "Ощадбанка". Целью воров был банкомат, передает пресс-служба полиции.

"29 декабря около 4:10 в полицию поступило сообщение о повреждении помещение отделения "Ощадбанка" в областном центре по ул. Литвиненко", - говорится в сообщении.

Спустя несколько минут, на место прибыло отделение полиции и следственно-оперативная группа.

"По предварительной информации, неизвестный повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения банка… Злоумышленнику не удалось завладеть деньгами", - подчеркивается в сообщении.

Фото: vn.npu.gov.ua

Сейчас полиция занята поиском виновников происшествия. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заявил, что злоумышленники, взорвавшие в ночь на 30 ноября банкомат в столичном отделении банка, похитили 250 тысяч гривен.

Ранее "Страна" писала, что полиция выяснила способ подрыва банкомата. Злоумышленники использовали газовоздушную смесь.