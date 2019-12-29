Военная база в районе иракского города Эт-Таджи, где располагаются американские военные, подверглась ракетному обстрелу, сообщают турецкие издания со ссылкой на местные источники.

База расположена в 27 км севернее Багдада. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Ранее в воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии.

В свою очередь курдский телеканал "Рудау" передавал, что в результате ударов по базе этой группировки на ирако-сирийской границе погибли четыре бойца, а еще 30 получили ранения.

Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения. США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сирии неизвестные атаковали американскую военную базу, а также о том, что в Сирии попала под обстрел военная колонна армии США.