Сотрудники полиции в Полтавской области задержали трех жителей Киевской области, которые снимали детей в фильмах для взрослых. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Во время санкционированных обысков полиция изъяла около 2 терабайт видео, на которых сняты 143 сцены сексуального характера. В создании порнофильмов и фотографий негодяи использовали девушек в возрасте от 8 до 17 лет", - говорится в сообщении.

Фото: pl.npu.gov.ua

В полиции также уточнили, что им удалось собрать достаточно доказательств для выдвижения обвинений в совершении изнасилований, развращении несовершеннолетних и малолетних.

"В квартирах, которые арендовали мужчины в Киеве, полиция изъяла более 10 тысяч долларов и около 300 тысяч гривен наличными. Еще более 150 тысяч гривен арестовали на банковских счетах", - подчеркивается в сообщении.

Фото: pl.npu.gov.ua

Сейчас один из виновников взят под стражу. Второго отпустили под залог, а третьего объявили в международный розыск.

Фото: pl.npu.gov.ua

Напомним, 21 декабря, в Днепропетровской области задержали матерей, которые заставляли своих детей сниматься в порно.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве поймали извращенца, который снял штаны перед 14-летней девочкой.