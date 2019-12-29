В Новоград-Волынском воры вынесли из краеведческого музея более 100 экспонатов. Среди них есть старинные монеты и орудия труда, говорится в сюжете "ТСН" на YouTube,

Так, из музея пропала коллекция монет, датируемая временами средневековья, Киевской Руси и Российской империи. Кроме того, воры прихватили с собой даже каменные орудия труда, которые использовали в период палеолита и неолита.

Сейчас эксперты подсчитывают совокупную стоимость украденного.

Видео YouTube/ТСН

Напомним, 28 декабря в столице задержали подозреваемого в совершении двойного преступления: убийства и ограбления.

В ноябре "Страна" писала, что в Сумах риелтора зарезали прямо в его офисе.

Также мы писали, что в Киевской области пожилой мужчина из ревности зарезал свою любимую.