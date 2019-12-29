Из музея в Новоград-Волынском воры вынесли коллекцию монет и древние орудия труда. Видео
В Новоград-Волынском воры вынесли из краеведческого музея более 100 экспонатов. Среди них есть старинные монеты и орудия труда, говорится в сюжете "ТСН" на YouTube,
Так, из музея пропала коллекция монет, датируемая временами средневековья, Киевской Руси и Российской империи. Кроме того, воры прихватили с собой даже каменные орудия труда, которые использовали в период палеолита и неолита.
Сейчас эксперты подсчитывают совокупную стоимость украденного.
Видео YouTube/ТСН
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