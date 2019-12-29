Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что приложит все усилия, чтобы освободить украинских граждан, которых удерживают на территории аннексированного Крыма и самой Российской Федерации.

Об этом он сказал, встречая освобожденных в результате обмена украинцев в аэропорту Борисполя.

"Мы освобождаем всех подтвержденных на всех подтвержденных, поэтому другие люди пока еще не подтверждены. У нас есть информация, что их немало: украинцев, которые находятся на временно оккупированной территории, и в России, и в Крыму. И мы работаем над этим", - сказал он.

В то же время бывший омбудсмен Украины Валерия Лутковская рассказала, что Украина располагает информацией о 100 гражданах. Еще про около 200 человек информации нет.

"У нас есть около 100 человек, по которым есть подтверждение, их родственники приносили документы. И еще около 200 человек, по которым пока нет точного подтверждения. То есть еще по где-то 300 людям нам предстоит работа", - подчеркнула она.

Лутковская уточнила, что из всего списка на обмен, на Донбасс отказались переезжать 17 человек.

"У нас 17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще около 30 лиц, которые отказались вообще принимать участие в обмене… Да, они конечно, продолжают отбывать наказание", - уточнила она.

Ранее Валерия Лутковская заявляла, что в рамках обмена на подконтрольную Киеву территорию удалось вернуть 76 человек в обмен на 124 человека.

Напомним, как сказал Зеленский, освобождение Беркута было условием обмена, политическим решением и "никак не повлияет на расследование дела Майдана".