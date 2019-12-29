Сегодня, 29 декабря, в Москве состоялся финал года популярной телепередачи "Что? Где? Когда?" Прямую трансляцию из Нескучного сада организовывал Первый канал.

В финал года вышла молодая команда во главе с Денисом Жаркевичем.

В который раз главный поединок года завершился со счетом 6:5, на этой раз - в пользу знатоков.

Телезрители, на чьи вопросы знакам ответить не удалось, получили по 580 тысяч рублей (около 220 тысяч гривен).

Обладателем бриллиантовой совы стал уроженец Самары Кирилл Чернышев, 1992 года рождения. Он, по мнению магистров клуба и ведущего, стал самым сильным игроком сегодняшнего поединка.

Бриллиантовая сова - главная награда клуба. До Чернышева за всю историю игры, с 1975 года, ее получали всего семь знатоков ЧГК.

27-летний Кирилл Чернышев окончил Московский государственный институт международных отношений. Его первая игра в клубе состоялась менее двух лет назад, в мае 2018 года.

Кирилл Чернышев. Фото из Facebook ЧГК

О своих первых шагах в "Что? Где? Когда?" Чернышев ранее рассказывал так:

"Свой совсем-совсем первый шаг в ЧГК я сделал лет в пять, когда папа и его друзья играли какой-то редкий для 1998 года турнир в самарском кинотеатре "Современник", а мы с еще несколькими ребятами сидели сбоку и тоже под шумок сдавали ответы. Не вспомню, на сколько вопросов мы ответили (скорее всего, примерно на ноль), но до сих пор помню обиду от того, что на вопрос с ответом "пиво" нам не зачли ответ "вино".

Восемь лет я отходил от такой несправедливости и по-настоящему играть в ЧГК начал в 2006 году, когда тренер Людмила Фёдоровна Баранова позвала меня принять участие в специальной смене лагеря "Заря" (замечательнейшей институции самарского школьного ЧГК, существующей, насколько знаю, до сих).

После этого несколько лет играл в команде гимназии №1, а с момента поступления в университет играю за команду Integro, хотя студенческое ЧГК покидало меня по разным командам, где мы то по одну, то по разные стороны баррикад играли с многими игроками клуба (и особенно нашей команды)".

Ранее легендарный игрок "Что? Где? Когда?" объявил об уходе из клуба.

В августе 2018 года скончался Михаил Басс, один из самых знаменитых членов клуба "Что? Где? Когда?"