Второй сезон популярного сериала "Мандалорец", снятый по мотивам "Звездных войн", выйдет на экраны осенью 2020 года. Об этом рассказал создатель и шоураннер сериала Джон Фавро в Twitter.

Так, он сопроводил новость снимком статуи гаморреанца - свиноподобного гуманоида с планеты Гаморр. Скорее всего, представитель этой расы будет одним из героев следующего сезона.

При этом Фавро уточнил, что работа над новым сезоном "Мандалорца" началась 14 ноября 2019 года. Через два дня после премьеры первого сезона.

Фото: twitter.com/jon_favreau

Напомним, в Одессе на улице Колонтаевской, где снимался сериал "Ликвидация", неизвестные испоганили мурал, нарисованный недавно на воротах дома.

Также "Страна" писала, что на платформе Netflix вышел полный первый сезон сериала "Ведьмак". К просмотру доступны все 8 серий сезона.

Кроме того, мы сообщали, что российский актер Данила Козловский, который снялся в российском фильме "Викинг" в роли Владимира Крестителя, сыграл первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли князя Олега.