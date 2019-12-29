Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы и бывшая омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что в рамках обмена на подконтрольную Киеву территорию удалось вернуть 124 человека в обмен на 76 человек.

"Произошел обмен 76 на 124", - сказала она.

Об этом Лутковская рассказала в аэропорту "Борисполь" сразу после того, как самолет с украинцами приземлился.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, освобождение Беркута было условием обмена, политическим решением и никак не повлияет на расследование "дела Майдана".

Также "Страна" писала, что самолет с освобожденными в ходе обмена пленными на Донбассе приземлился в аэропорту Борисполя, где их встретили родные, близкие и многочисленные журналисты.

До этого мы сообщали, что борт с 76-ю освобожденными украинцами вылетел с военного аэродрома Чугуева, - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Офиса президента в социальной сети Твиттер в 20:24 воскресенья.