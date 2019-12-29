Освобождение Беркута было условием обмена, политическим решением и никак не повлияет на расследование "дела Майдана".

"Даже если бы был приговор суда, они бы получили бы пять и шесть лет… Я вам скажу: если бы у меня было сто "беркутовцев" и мне бы предложили одного разведчика, одного, то я бы им отдал сто "беркутовцев" и вернул бы живого разведчика", сказал Зеленский.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Борисполя, где он встретил самолет с освобожденными в результате обмена украинцами.

По его словам, освобождение бывших "беркутовцев" было условием обмена пленными. При этом оно якобы никак не повлияет на расследование дела Майдана. Также Зеленский добавил, что принял такое решение, чтобы "получить обратно украинских разведчиков и солдат, которые были в плену ещё со времён Дебальцево".

В то же время о том, что сами "беркутовцы" также являются гражданами Украины, Зеленский упомянуть не захотел.

Фото: t.me/stranaua

Напомним, самолет с освобожденными в ходе обмена пленными на Донбассе приземлился в аэропорту Борисполя, где их встретили родные, близкие и многочисленные журналисты.

Также "Страна" писала, что борт с 76-ю освобожденными украинцами вылетел с военного аэродрома Чугуева, - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Офиса президента в социальной сети Твиттер в 20:24 воскресенья.

Ранее в Офисе президента сообщили, что глава государства Владимир Зеленский уже находится в аэрпорту "Борисполя", где общается с родными и близкими освобожденных украинцев.