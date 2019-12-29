Спасатели на Буковине помогали достать из снега 10 автомобилей и рейсовый автобус без пассажиров. Об этом сообщает управление ГСЧС в Черновицкой области в Facebook.

Фото: facebook.com/MNSCHE

"На протяжении прошлых суток и сегодня спасатели Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области оказали помощь водителям из-за осложнения погодных условий на дорогах области. Так, в селе Боривцы Кицманского района 29 декабря утром со скользкой дороги в кювет съехал рейсовый автобус, который курсирует по маршруту Боривцы-Черновцы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/MNSCHE

Спасатели при помощи спецтранспорта "отбуксировали автобус на проезжую часть, откуда он самостоятельно продолжил движение. На момент происшествия в автобусе пассажиров не было".

Фото: facebook.com/MNSCHE

Днем ранее из-за снега застрял микроавтобус. Он слетел в кювет и перевернулся.

Фото: facebook.com/MNSCHE

"Водитель в этом автопроисшествии не травмировался. С помощью специальной техники автомобиль удалось перевернуть и поставить на колеса", - подчеркивается в сообщении.

Фото: facebook.com/MNSCHE

Напомним, в ночь на 29 декабря в Житомире произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель Volkswagen. Машина опрокинулась и врезалась в дерево.

Ранее в Житомирской области на трассе Киев-Чоп перевернулся автобус на Польшу.