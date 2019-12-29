Киберполиция разоблачила в Запорожье мошенников, которые прикрываясь call-центром, выманивали у граждан данные для вывода средств из банковских карточек.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

"Киберполиция прекратила деятельность мошеннического call-центра с еженедельным оборотом в 3 миллиона гривен. Мошеннические офисы размещались в городе Запорожье и действовали на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Ежедневно их сотрудники имели более сотни контактов с клиентами. Используя методы психологического воздействия, они выманивали деньги граждан", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Мошенники, представляясь сотрудниками банков, выманивали у граждан CVV-код, номера карт и пин-код.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

"Для этого они использовали также психологические методы влияния и действовали по заранее прописанной инструкции. Кроме того, ежемесячно все сотрудники call-центра проходили соответствующие тренинги и имели инструкции для общения с клиентами четырьмя различными языками", - подчеркивается в сообщении.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Напомним, 26 декабря полиция задержала телефонного мошенника из Киева, который обманул 83-летнюю жительницу села Кашперовка, сказав, что ее сын сбил ребенка в ДТП и забрал у нее больше 100 долларов.

Ранее "Страна" писала, что в Днепропетровской области мошенник списал больше миллиона с чужих карт и ему назначили залог меньше 40 тысяч.