Самолет с 76-ю украинцами, освобожденными в результате обмена пленными, вылетел из аэропорта в Чугуеве, Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба президента в Twitter.

"Борт с 76-ю освобожденными украинцами вылетает с военного аэродрома Чугуева. Курс на Борисполь, где их будет встречать президент Украины", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/apukraine

Позже стало известно, что в "Борисполе" украинцев будет встречать сам Владимир Зеленский.

"Между тем Владимир Зеленский уже в аэропорту "Борисполь". Ожидая самолет с освобожденными украинцами, президент Украины общается с их семьями", - подчеркивается в сообщении.

Фото: twitter.com/apukraine

Напомним, в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым заявили, что незаконно удерживаемых на территории аннексированного полуострова включат в следующий этап обмена пленными.

Также "Страна" писала, что украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный в сентябре, прокомментировал обмен удерживаемыми лицами, который 29 декабря, происходит между Киевом и т.н. "ЛДНР". Сенцов напомнил, что крымские татары и другие украинские политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах.