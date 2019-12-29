Самолет с освобожденными в ходе обмена пленными на Донбассе приземлился в аэропорту Борисполя, где их встретили родные, близкие и многочисленные журналисты.

Прямую трансляцию встречи вел Офис президента Украины в Facebook.

Борт с 76-ю освобожденными украинцами вылетел с военного аэродрома Чугуева, - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Офиса президента в социальной сети Твиттер в 20:24 воскресенья.

Ранее в Офисе президента сообщили, что глава государства Владимир Зеленский уже находится в аэрпорту "Борисполя", где общается с родными и близкими освобожденных украинцев.

Ранее "Страна" сообщила полный список украинцев, освобожденных в результате обмена пленными, а также привела фамилии и имена дюжины военнослужащих, освобожденных в результате обмена.