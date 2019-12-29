Глава Офиса президента Андрей Богдан внес изменения в документ об изменениях в Конституцию относительно децентрализации.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Соответственно, сам проект внесен заново. Основной смысл правок - исправление откровенных ляпов и самых сомнительных предложений. Но основной смысл остался прежним. Президент через своих префектов получает право распускать местные органы власти", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предложенные изменения коснутся 12 пунктов документа.

Вычеркнули предоставление громаде статуса юрлица. Прописан порядок избрания головы громады: "Громада на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования избирает председателя общины, который возглавляет исполнительный орган совета громады". Срок полномочий головы и депутатов – 5 лет, а не 4, как ранее. Внеочередные выборы головы громады, депутатов рады громады, окружного или облсовета после роспуска/досрочной отставки проводятся в течение 120 дней, а не 180, как это было прописано ранее. Появился забытый ранее Севастополь, статус которого "определяется законами Украины". На префекта возложены функции исполнительной власти в областях и округах (ранее не было, вероятно, тоже по ошибке). Префект не только "координирует", но и "направляет" деятельность территориальных органов исполнительной власти (этот термин был и в законопроекте изменений в Конституцию от Порошенко №2217а). В полномочия префекта добавлено внесение президенту представления о временном приостановлении в связи с неконституционным, по его мнению, актом, полномочий главы общины, состава совета громады, окружного, областного совета. В прежней редакции изменений это полномочие отсутствовало, вероятно, по ошибке, ибо явно подразумевалось. Если раньше в проекте были заложены изменения в статью 92 Конституции, где к нормам, которые регулируются принимаемыми Радой законами Украины относилось "административно-территориальное устройство", то в обновленном проекте речь идет только о праве Рады определять "статус административно-территориальных единиц, статус города Киева как столицы Украины и города Севастополя в системе административно-территориального устройства Украины". Метаморфозы постигли норму об изменении границ, наименовании и переименовании громад. Раньше громады имели право на это "с учетом мнения" жителей, а теперь с "выяснением мнения". К категориям сёл, посёлков, городов относятся единицы местного самоуправления – громады. Ранее из законопроекта следовало, что в пределах одного поселения вполне может быть несколько единиц местного самоуправления.

По редакции 2019-12-27 это тоже возможно, но для этого Верховной Раде надо будет, например, Одессу или Харьков разделить на две громады, предоставив каждой статус города. В Переходных положениях появился пункт 2 "в течение 60 дней (после принятия этих изменений к Конституции. - Прим.Ред.) принимается закон, которым определяется административно-территориальное устройство.

Таким образом, алгоритм назначения досрочных выборов становится таким:

выбираются один или несколько населённых пунктов, которые Верховная Рада делает "громадами"; в течение 60 дней принимается закон об административно-территориальном устройстве; первые выборы в органы самоуправления громад проводятся в течение 90 дней с принятия этого закона.

Уточним, что документ изменений уже есть на сайте Верховной Рады.

Фото: w1.c1.rada.gov.ua

Напомним, 29 декабря, в 08:00 состоялись местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в шести объединенных территориальных общинах (ОТО) в четырех областях Украины.