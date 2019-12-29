Работники прокуратуры задержали 36-летнего мужчину, который три года назад совершил убийство на Печерске.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киев.

"Преступление произошло в ноябре 2016 года в доме по ул. Мечникова на Печерске. Обвиняемый, находясь в помещении дворника, во время внезапно возникшего конфликта нанес последнему не менее семи ударов в голову, от которых мужчина скончался. Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, злоумышленник поджег ветошь в дворницкой, чтобы скрыть следы преступления и затруднить идентификацию тела, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре уточнили, что задержать убийцу удалось в конце сентября 2019 года. После этого мужчину взяли под стражу без возможности внести залог.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, Ирпенский городской суд Киевской области дал 7 лет лишения свободы мужчину, который дважды выстрелил в голову своему знакомому.

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