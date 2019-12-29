Незаконно удерживаемых на территории аннексированного Крыма включат в следующий этап обмена пленными. Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги", - говорится в сообщении.

При этом чиновники уточнили, что "крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения".

Как писала "Страна", четырем крымским политзаключенным, которые после обмена пленными вернулись в Украину из российских тюрем, государство обещает предоставить бесплатное жилье в Киеве.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный в сентябре, прокомментировал обмен удерживаемыми лицами, который 29 декабря, происходит между Киевом и т.н. "ЛДНР". Сенцов напомнил, что крымские татары и другие украинские политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах.