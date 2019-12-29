В Винницкой области девушки-подростки два часа пытались свою сверстницу, а после этого отрезали ей волосы. Об этом говорится в сюжете "ТСН" на YouTube.

Так, 15-летняя студентка Оля уже несколько дней находится в травматологии. У нее диагностированы гематома под глазом, трещина в челюсти и многочисленные ушибы.

"Настя начала меня сначала бить по щекам и за волосы таскать, бросила меня на землю. Потом Аня села на меня и начала кулаками по голове бить и смеялась с меня", - говорится в сообщении.

После избиения, Оле кухонным ножом отрезали волосы. Ей удалось вырваться и убежать к вахтерше на первый этаж. Она дала девочке успокоительное, но медиков или полицию решила не вызывать.

"Я сказала девочке дать успокоительное, посмотреть, как будет себя вести. Ее с четвертого этажа перевели на первый, она была здесь на глазах у дежурной", - подчеркнула воспитатель общежития Наталья Вотинцева.

Видео: YouTube/ТСН

Напомним, "Страна" встретилась с военнослужащей одесской воинской части А 3438 Натальей Кулиш, которая была избита и подвергалась травле.

Также "Страна" писала, что в городе Килия, который находится в Одесской области, двум подросткам сообщили о подозрении в истязании 11-летнего мальчика.