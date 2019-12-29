Бывший народный депутат Игорь Мосийчук ответил активисту Елене Денисенко, которая сообщила об освобождении Артура Кринари, более известного как как Динго. Мосийчук заявил, что "киллер Кадыров" был освобожден в рамках обмена пленными.

Об этом политик сообщил у себя в Telegram-канале.

"Кринари был освобожден в рамках обмена, который состоялся сегодня. И именно сегодня появились угрозы в мою сторону от верной помощницы "Динго" Елены Денисенко, которая давно стала рупором этого киллера. Скажу так! С женщинами мы не воюем! Ее накажет Всевышний! А Кринари мы не боимся, как и его хозяина!", написал Мосийчук.

"Главное, что в обмен на Кринари и ему подобных домой из тюрем сепаратистов вернулись украинцы! На все приходит время расплаты", - заключил Мосийчук.

Фото: t.me/mosiychuk72

"Он уехал, но он обещал вернуться. А вот когда Артур вернется, мы поиграем в другие игры со всем Окуевско-Осмаевским ОПГ. Вы, твари, за все ответите. За смерти моих друзей, за развал батальона. За все!", сообщила Денисенко.

"Мосийчук Игорь, ты тоже особо булки не расслабляй. Выгребешь и ты по полной программе. Убивать тебя никто не собирается, слишком много чести для тебя, а вот тюрьм тебе обеспечена, отвечаю", написала активистка.

Напомним, Артур Кринари, который также известен как Динго или же "киллер Кадырова", отпущен на свободу. Его обвиняли в покушения на убийство чеченцев-добробатовцев Адама Осмаева и его ныне покойной супруги - Амины Окуевой летом 2017 года.

Сам "Динго" свою причастность к преступлениям отрицал. Считая все обвинения сфабрикованными. Подробнее с его позицией можно ознакомиться в интервью, которое он дал "Стране".