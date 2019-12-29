Украина продолжит согласование формулы обмена пленными с "властями" неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей по формуле "всех на всех" на следующей встрече в "нормандском формате", которая пройдет ориентировочно в апреле 2020 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.

"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" - это приоритет" - написал глава МИД.

Скриншот: Twitter/Vadym Prystaiko‏

Ранее "Страна" писала о том, что Путин обсудил с Меркель по телефону обмен пленными на Донбассе.

Также мы рассказывали, что Украине в ходе обмена на Донбассе удалось вернуть 12 военнослужащих.