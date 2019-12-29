Ирпенский городской суд Киевской области дал 7 лет лишения свободы мужчину, который дважды выстрелил в голову своему знакомому.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области в Facebook.

"Мужчина, который во время ссоры выстрелил в голову своему знакомому, отсидит 7 лет за решеткой. Приговором Ирпенского городского суда Киевской области признан виновным в и осужден к наказанию в виде 7 лет лишения свободы 36-летнего мужчину, который 16 ноября 2016 года в с. Хотел Киево-Святошинского района убил своего знакомого", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к ссоре привело то, что погибший пришел к осужденному с требованием вернуть ему деньги за выполненные ремонтные работы.

"В результате между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник взял пистолет и дважды выстрелил в него. Одна пуля, попавшая в голову мужчине была смертельной", - подчеркивается в сообщении.

Фото: facebook.com/Прокуратура-Київської-області

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