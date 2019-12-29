Франция и Германия позитивно оценили освобождение 76 украинских пленных в ходе обмена на Донбассе. Об этом говорится в сообщении посольства Франции в Украине в Twitter.

"Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных и присоединяются к радости их семей и всех украинцев. Мы приветствуем этот новый шаг, который следует за последним саммитом нормандской четверки, и призываем стороны выполнить все обязательства, взятые 9 декабря на Парижском саммите", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/FranceenUkraine

Напомним, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак поприветствовал обмен пленными между Украиной и ОРДЛО.

Ранее "Страна" писала о том, что посольство США в Украине приветствует обмен пленными на Донбассе.

Также мы публиковали список украинцев, которых передали в результате обмена.