Киевская прокуратура завершила досудебное расследование по делу семейной пары, которая торговала сильными наркотиками в столице. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

Супруги состояли в программе лечения от наркотической зависимости и по заместительной терапии бесплатно получали таблетки метадона и другие сильнодействующие лекарственные средства. После того, как они получали наркотики, они продавали их.

В ходе документирования совершение уголовного преступления был проведен ряд оперативных закупок, по результатам которых в сентябре 2019 семейную пару задержали непосредственно во время сбыта запрещенных в обороте веществ.

Сейчас обвинительный акт в отношении супружеской пары по ч.ч. 1, 2 ст. 307 и ч.ч. 1, 3 ст. 321 УК Украины направлено на рассмотрение в Соломенский районный суд города Киева.

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