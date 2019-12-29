Президент России Владимир Путин в телефонном режиме обсудил обмен пленными на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", - говорится в сообщении.

Более того, в ходе разговора также поднимался вопрос о газопроводе "Северный поток-2".

"Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток – 2". Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в результате обмена пленными между Донбассом и Киевом удалось освободить 12 украинских военнослужащих.

Также "Страна" писала, что на КПВВ "Майорск" под Горловкой (Донецкая область) обменяли пленных. В основном граждан Украины на граждан Украины. Часть из них отправилась в т.н. "ЛДНР", другая - в Киев.