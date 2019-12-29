Сотрудники российского ФСБ задержали двух граждан России, которые на Новый год готовили теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "РИА Новости".

Так, в ФСБ уточили, что информацию о готовящихся на Новый год терактах спецслужбам России передали американские военные.

Напомним, президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом, которого поблагодарил за информацию, которая помогла предотвратить теракты.

Также "Страна" писала, что 19 декабря в интернете появились любительские видеозаписи с телефонов стрельбы в Москве на Лубянке возле головного офиса Федеральной службы безопасности.

До этого сообщалось, что сотрудник одного из российских правоохранительных органов, получивший ранения в результате перестрелки в ходе теракта на Лубянке, умер в больнице.