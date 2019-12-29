Российский шоумен Максим Галкин, который является мужем певицы Аллы Пугачевой, объяснил ее отсутствие на похоронах худрука московского театра "Современник" Галины Волчек. Об этом сообщает "МК".

"У нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь", - сказал он.

Уточним, что на панихиду прибыл сам Галкин с братом, Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров.

Напомним, 29 декабря в Москве прошла церемония прощания с режиссером, актрисой, руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая умерла три дня назад в возрасте 86 лет.

Ранее "Страна" писала, что Бабченко сплясал на могиле Галины Волчек, назвав ее "путинской подстилкой".

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