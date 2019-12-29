В субботу, 28 декабря, на Надднепрянском шоссе в Киеве произошла авария со смертельным исходом. Фура снесла отбойник, вылетела на встречную полосу и перевернулась на легковой автомобиль Mazda. Водителя Mazda зажало в салоне, он погиб. Водителя грузового авто госпитализировали. Инцидент произошел около 19:50.

Об этом сообщает Информатор.

По словам очевидца, фура TATA ехала по шоссе в сторону центра и водитель решил объехать помеху справа. Его стало сносить с дороги, фура сбила отбойник и перевернулась на бок прямо на Mazda, которая двигалась по направлению в сторону Выдубичей.

Владельца грузовой машины госпитализировали. Две полосы движения перекрыли. На месте работали патрульные, сотрудники ГСЧС, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются. Но одной из причин могут быть ухудшения погодных условий и скользкая дорога.

Фото: Информатор

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