Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом, которого поблагодарил за информацию, которая помогла предотвратить теракты. Об этом сообщают "Вести".

"Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры стран также договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

Напомним, 19 декабря в интернете появились любительские видеозаписи с телефонов стрельбы в Москве на Лубянке возле головного офиса Федеральной службы безопасности.

Также "Страна" писала, что сотрудник одного из российских правоохранительных органов, получивший ранения в результате перестрелки в ходе теракта на Лубянке, умер в больнице.

Как мы сообщали, что по данным журналистов, дома у стрелка с Лубянки нашли четыре винтовки и пистолет. Также тренер Манюрова рассказал, как тот учился бить в цель в неудобной парке с капюшоном.