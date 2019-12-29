Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак поприветствовал обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз, распространенный в воскресенье, 29 декабря, пресс-службой ОБСЕ.

"Обмен большой группы заключенными особенно важен в этот праздничный период. Семьи смогут воссоединиться и провести время вместе во время сезона праздников", - подчеркнул председатель ОБСЕ.

Лайчак напомнил сторонам об их приверженности к прекращению огня до конца 2019 года.

"Я надеюсь, что мы увидим больше этих крайне необходимых позитивных шагов в направлении мирного урегулирования конфликта в 2020 году", - добавил он.

Председательствующий в ОБСЕ заверил в том, что организация продолжит свою поддержку урегулированию конфликта в рамках своего мандата ОБСЕ посредством Трехсторонней контактной группы и Специальной мониторинговой миссии в Украине.

Лайчак также отметил, что облегчение жизни людей, пострадавших от кризиса в Украине путем принятия конкретных мер является одним из приоритетов Словацкого председательства в ОБСЕ в 2019 году.

"Словакия будет и впредь поддерживать Украину в качестве члена Тройки ОБСЕ", - заявил он.

Ранее "Страна" писала о том, что посольство США в Украине приветствует обмен пленными на Донбассе.

Также мы публиковали список украинцев, которых передали в результате обмена.