В Министерстве обороны России заявили, что зафиксировали усиление войск Соединенных Штатов в районе Чукотки. Об этом рассказал глава штаба Объединенного командования вооруженными силами на северо-востоке России Михаил Биличенко, передает "Газета.ru".

По его словам, американские военные занимаются отработкой возможной высадки в данный регион морского десанта.

"Это была обычная, повседневная оперативная боевая подготовка. Сейчас увеличивается состав группировок", - сказал он.

Более того, в Минобороны России уточнили, что пристально следят за ситуацией в регионе.

Напомним, подписанный президентом США Дональдом Трампом бюджет страны на 2020 год предусматривает создание Космических войск страны.

Также "Страна" писала, что 11 декабря, около 23.00 в России разбился военный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник".