В последние дни 2019 года в Украину наконец придет зима. Так, в понедельник, 30 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в Прикарпатье и в Винницкой области небольшой снег, в Одесской области и Крыму небольшой снег с дождем.Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

На дорогах страны ожидается гололед.

Температура ночью 2-7° мороза, в западных областях местами 8-13° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; в южной части в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​в Крыму до 5° тепла.

Скриншот: meteo.gov.ua

31 декабря ночью в восточных, днем ​​и в западных и местами северных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Скриншот: meteo.gov.ua

1 января небольшой мокрый снег (днем в западных, северных и большинстве южных областей без осадков); температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (днем на юге до 6° тепла). На дорогах местами гололед.

Скриншот: meteo.gov.ua

2-3 января преимущественно без осадков. Температура ночью от 0-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 5-10°, днем ​​1-6° мороза.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что синоптик рассказала, какой будет погода в Украине и Киеве на Новый год.

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