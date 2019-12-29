Артур Кринари, который также известен как Динго или же "киллер Кадырова", отпущен на свободу. Его обвиняли в покушения на убийство чеченцев-добробатовцев Адама Осмаева и его ныне покойной супруги - Амины Окуевой летом 2017 года.

Об этом в своем Facebook заявила активистка Елена Денисенко. По ее словам, суд по нему прошел 26 декабря и, на данный момент, мужчина покинул Украину.

После покушения на Осмаева и Окуеву "Динго" несколько лет сидел в Лукьяновском СИЗО.

Кринари - мужчина чеченского происхождения с множеством фамилий, прозвищ и темной биографией. По делу о конфликте с "добробатовцами" мужчина проходил как Александр Дакар.

В конце 2000-х в Австрии Кринари проходил по делу об убийстве бывшего телохранителя Рамзана Кадырова – Умара Исраилова, который ранее сбежал в Европу. В тех судебных материалах мужчина фигурирует под фамилиями Курмакаев/Денисултанов и носитель прозвища Арби.

Сам "Динго" свою причастность к преступлениям отрицал. Считая все обвинения сфабрикованными. Подробнее с его позицией можно ознакомиться в интервью, которое он дал "Стране".