Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко одолел американца Куинтона Джексона на поединке Bellator в Японии.

Российский ветеран оказался быстрее соперника, который пришел на поединок явным лишним весом.

В ходе поединка 43-летний Емельяненко выступал номером первым, постоянно атакуя американца. Большую часть раунда спортсмены провели в стойке. Емельяненко периодически умудрялся зажимать Джексона у клетки.

Через примерно три минуты после начала боя россиянин нанес фатальный удар, после которого судья решил остановить поединок.

Видео: YouTube/Телеканал 360

Напомним, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров бросил вызов профессиональному бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко.

Ранее "Страна" сообщала, что Рамзан Кадыров попросил не оскорблять Федора Емельяненко в социальных сетях, а также о том, что брат Федора Емельяненко попал под суд за отказ пройти освидетельствование после ДТП.