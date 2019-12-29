В воскресенье, 29 декабря, между Донбассом и Киевом состоялся обмен пленными, в результате которого удалось освободить 12 военнослужащих. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Процесс взаимного освобождения завершился! Наши военнопленные вернулись домой. Некоторые из них годами ждали возможности ступить на родную землю и обнять близких", - написала она.

По словам омбудсмена, освободить удалось следующих украинцев: Сергея Иванчука, Юрия Евтушка, Ивана Деева, Романа Фурсова, Богдана Панюшенко, Сергея Глондаря, Александра Коренькова, Василия Жемелинского, Владимира Воскобойника, Бориса Пундора, Кима Доланова и Александра Геймура.

"Украина еще раз доказала, что главной ценностью для государства являются ее люди. Мы никогда не оставим наших соотечественников без внимания и поддержки. Конечно, нам не удалось вернуть всех, но работа по дальнейшему освобождению наших граждан продолжается. Уверена, что нам удастся вернуть домой всех, кого до сих пор незаконно удерживают в местах несвободы Российской Федерации, территории временно оккупированного Крыма и на территориях подконтрольных ей непризнанных республик", _ подчеркнула Денисова.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Позже на сайт СБУ опубликовали полный список фамилий украинских военных:





Воскобойник Владимир Владимирович; Геймур Александр Юрьевич; Глондар Сергей Викторович; Деев Иван Анатольевич; Дуванов Ким Владимирович; Евтушок Юрийц Александрович; Жемелинский Василий Леонидович; Иванчук Сергей Александрович; Кориньков Александр Александрович; Пантюшенко Богдан Валерьевич; Пундор Борис Иосифович; Фурсов Роман Викторович.

Напомним, на КПВВ "Майорск" под Горловкой (Донецкая область) обменяли пленных. В основном граждан Украины на граждан Украины. Часть из них отправилась в т.н. "ЛДНР", другая - в Киев.

Также мы публиковали фамилии первых 25 освобожденных, которые отправятся в Киев. Среди них четверо захваченных в плен на Донбассе военных.