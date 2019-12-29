Полный список украинцев освобожденных в результате обмена пленными
В результате обмена пленными между Украиной и временно неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей ("Л/ДНР"), который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области, были освобождены 76 украинцев. Из них - 12 военнослужащих и 64 гражданских.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).
Военные, освобожденные в результате обмена:
- Воскобойник Владимир Владимирович;
- Геймур Александр Юрьевич;
- Глондар Сергей Викторович;
- Деев Иван Анатольевич;
- Дуванов Ким Владимирович;
- Евтушок Юрийц Александрович;
- Жемелинский Василий Леонидович;
- Иванчук Сергей Александрович;
- Кориньков Александр Александрович;
- Пантюшенко Богдан Валерьевич;
- Пундор Борис Иосифович;
- Фурсов Роман Викторович.
Скриншот: ssu.gov.ua
Также в ходе состоявшегося обмена свободу обрели 64 гражданских, удерживаемых на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей:
- Алоян Эдуард Фарамазович;
- Аникимов Виталий Андреевич;
- Асеев Станислав Владимирович;
- Багненко Лариса Александровна;
- Батрак Дмитрий Владимирович;
- Бражников Евгений Николаевич;
- Бурцев Владимир Евгеньевич;
- Буянов Виталий Александрович;
- Воронина Виктория Олеговна;
- Галазюк Олег Дмитриевич;
- Гись Роман Владимирович;
- Гончарова Татьяна Александровна;
- Горбань Евгений Юрьевич;
- Горбулич Татьяна Николаевна;
- Губкина Ольга Михайловна;
- Данильченко Александр Александрович;
- Данильченко Владимир Александрович;
- Деркач Василий Иванович;
- Еременко Валентина Александровна;
- Женчус Андрей Видмантасович;
- Завальная Елена Юрьевна;
- Завацкий Вадим Юрьевич;
- Карачор Наталья Ивановна;
- Карпук Дмитрий Валерьевич;
- Катышев Иван Александрович;
- Керюхин Сергей Николаевич;
- Коваль Денис Вячеславович;
- Коркишко Роман Викторович;
- Кочмурадов Андрей Анатольевич;
- Кривошеев Яков Михайлович;
- Кулаков Олег Владимирович;
- Кулиш Игорь Валерьевич;
- Лазарева Елена Викторовна;
- Мальцева Зинаида Николаевна;
- Мухина Анастасия Владимировна;
- Николаев Сергей Александрович;
- Олийнык Денис Анатольевич;
- Пауков Александр Сергеевич;
- Печенкин Станислав Николаевич;
- Писанец Роман Юрьевич;
- Поликарпов Кирилл Сергеевич;
- Поляков Александр Геннадьевич;
- Репетило Александр Петрович;
- Робак Сергей Викторович;
- Романченко Валерий Александрович;
- Савин Василий Константинович;
- Секацкий Денис Валерьевич;
- Семенов Валерий Михайлович;
- Семиренко Анатолий Александрович;
- Соколов Валерий Анатольевич;
- Сорокина Елена Вячеславовна;
- Сугерей Олег Викторович;
- Тарасюк Валерий Александрович;
- Теорентер Максим Александрович;
- Терещенко Галина Ивановна;
- Тимофеев Александр Леонидович;
- Тучин Юрий Алексеевич;
- Усатюк Сергей Владимирович;
- Халимендик Вадим Викторович;
- Цыганок Евгений Валентинович;
- Чуйкова Марина Владимировна;
- Шейтер Руслан Алексеевич;
- Ярмишко Алла Ильинична;
- Яровой Андрей Михайлович.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также ранее подтвердила информацию об освобождении 12 украинских военных и опубликовала их имена и фамилии. При этом некоторые из них несколько отличаются от перечисленных в списке, опубликованном на сайте СБУ, хотя и очень похожи/созвучны с оными.
Ранее "Страна" писала о том, что двое пленных из "ДНР" отказались возвращаться в Украину.
Также мы рассказывали, что Украине в ходе обмена на Донбассе удалось вернуть 12 военнослужащих.