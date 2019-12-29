В результате обмена пленными между Украиной и временно неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей ("Л/ДНР"), который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области, были освобождены 76 украинцев. Из них - 12 военнослужащих и 64 гражданских.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Военные, освобожденные в результате обмена:

Воскобойник Владимир Владимирович; Геймур Александр Юрьевич; Глондар Сергей Викторович; Деев Иван Анатольевич; Дуванов Ким Владимирович; Евтушок Юрийц Александрович; Жемелинский Василий Леонидович; Иванчук Сергей Александрович; Кориньков Александр Александрович; Пантюшенко Богдан Валерьевич; Пундор Борис Иосифович; Фурсов Роман Викторович.

Скриншот: ssu.gov.ua

Также в ходе состоявшегося обмена свободу обрели 64 гражданских, удерживаемых на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей:

Алоян Эдуард Фарамазович; Аникимов Виталий Андреевич; Асеев Станислав Владимирович; Багненко Лариса Александровна; Батрак Дмитрий Владимирович; Бражников Евгений Николаевич; Бурцев Владимир Евгеньевич; Буянов Виталий Александрович; Воронина Виктория Олеговна; Галазюк Олег Дмитриевич; Гись Роман Владимирович; Гончарова Татьяна Александровна; Горбань Евгений Юрьевич; Горбулич Татьяна Николаевна; Губкина Ольга Михайловна; Данильченко Александр Александрович; Данильченко Владимир Александрович; Деркач Василий Иванович; Еременко Валентина Александровна; Женчус Андрей Видмантасович; Завальная Елена Юрьевна; Завацкий Вадим Юрьевич; Карачор Наталья Ивановна; Карпук Дмитрий Валерьевич; Катышев Иван Александрович; Керюхин Сергей Николаевич; Коваль Денис Вячеславович; Коркишко Роман Викторович; Кочмурадов Андрей Анатольевич; Кривошеев Яков Михайлович; Кулаков Олег Владимирович; Кулиш Игорь Валерьевич; Лазарева Елена Викторовна; Мальцева Зинаида Николаевна; Мухина Анастасия Владимировна; Николаев Сергей Александрович; Олийнык Денис Анатольевич; Пауков Александр Сергеевич; Печенкин Станислав Николаевич; Писанец Роман Юрьевич; Поликарпов Кирилл Сергеевич; Поляков Александр Геннадьевич; Репетило Александр Петрович; Робак Сергей Викторович; Романченко Валерий Александрович; Савин Василий Константинович; Секацкий Денис Валерьевич; Семенов Валерий Михайлович; Семиренко Анатолий Александрович; Соколов Валерий Анатольевич; Сорокина Елена Вячеславовна; Сугерей Олег Викторович; Тарасюк Валерий Александрович; Теорентер Максим Александрович; Терещенко Галина Ивановна; Тимофеев Александр Леонидович; Тучин Юрий Алексеевич; Усатюк Сергей Владимирович; Халимендик Вадим Викторович; Цыганок Евгений Валентинович; Чуйкова Марина Владимировна; Шейтер Руслан Алексеевич; Ярмишко Алла Ильинична; Яровой Андрей Михайлович.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также ранее подтвердила информацию об освобождении 12 украинских военных и опубликовала их имена и фамилии. При этом некоторые из них несколько отличаются от перечисленных в списке, опубликованном на сайте СБУ, хотя и очень похожи/созвучны с оными.

Ранее "Страна" писала о том, что двое пленных из "ДНР" отказались возвращаться в Украину.

Также мы рассказывали, что Украине в ходе обмена на Донбассе удалось вернуть 12 военнослужащих.