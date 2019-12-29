В результате обмена пленными между Украиной и временно неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей ("Л/ДНР"), который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области, были освобождены 76 украинцев. Из них - 12 военнослужащих и 64 гражданских.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ). 

Военные, освобожденные в результате обмена:

  1. Воскобойник Владимир Владимирович;
  2. Геймур Александр Юрьевич;
  3. Глондар Сергей Викторович;
  4. Деев Иван Анатольевич;
  5. Дуванов Ким Владимирович;
  6. Евтушок Юрийц Александрович;
  7. Жемелинский Василий Леонидович;
  8. Иванчук Сергей Александрович;
  9. Кориньков Александр Александрович;
  10. Пантюшенко Богдан Валерьевич;
  11. Пундор Борис Иосифович;
  12. Фурсов Роман Викторович.

Скриншот: ssu.gov.ua

Также в ходе состоявшегося обмена свободу обрели 64 гражданских, удерживаемых на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей:

  1. Алоян Эдуард Фарамазович;
  2. Аникимов Виталий Андреевич;
  3. Асеев Станислав Владимирович;
  4. Багненко Лариса Александровна;
  5. Батрак Дмитрий Владимирович;
  6. Бражников Евгений Николаевич;
  7. Бурцев Владимир Евгеньевич;
  8. Буянов Виталий Александрович;
  9. Воронина Виктория Олеговна;
  10. Галазюк Олег Дмитриевич;
  11. Гись Роман Владимирович;
  12. Гончарова Татьяна Александровна;
  13. Горбань Евгений Юрьевич;
  14. Горбулич Татьяна Николаевна;
  15. Губкина Ольга Михайловна;
  16. Данильченко Александр Александрович;
  17. Данильченко Владимир Александрович;
  18. Деркач Василий Иванович;
  19. Еременко Валентина Александровна;
  20. Женчус Андрей Видмантасович;
  21. Завальная Елена Юрьевна;
  22. Завацкий Вадим Юрьевич;
  23. Карачор Наталья Ивановна;
  24. Карпук Дмитрий Валерьевич;
  25. Катышев Иван Александрович;
  26. Керюхин Сергей Николаевич;
  27. Коваль Денис Вячеславович;
  28. Коркишко Роман Викторович;
  29. Кочмурадов Андрей Анатольевич;
  30. Кривошеев Яков Михайлович;
  31. Кулаков Олег Владимирович;
  32. Кулиш Игорь Валерьевич;
  33. Лазарева Елена Викторовна;
  34. Мальцева Зинаида Николаевна;
  35. Мухина Анастасия Владимировна;
  36. Николаев Сергей Александрович;
  37. Олийнык Денис Анатольевич;
  38. Пауков Александр Сергеевич;
  39. Печенкин Станислав Николаевич;
  40. Писанец Роман Юрьевич;
  41. Поликарпов Кирилл Сергеевич;
  42. Поляков Александр Геннадьевич;
  43. Репетило Александр Петрович;
  44. Робак Сергей Викторович;
  45. Романченко Валерий Александрович;
  46. Савин Василий Константинович;
  47. Секацкий Денис Валерьевич;
  48. Семенов Валерий Михайлович;
  49. Семиренко Анатолий Александрович;
  50. Соколов Валерий Анатольевич;
  51. Сорокина Елена Вячеславовна;
  52. Сугерей Олег Викторович;
  53. Тарасюк Валерий Александрович;
  54. Теорентер Максим Александрович;
  55. Терещенко Галина Ивановна;
  56. Тимофеев Александр Леонидович;
  57. Тучин Юрий Алексеевич;
  58. Усатюк Сергей Владимирович;
  59. Халимендик Вадим Викторович;
  60. Цыганок Евгений Валентинович;
  61. Чуйкова Марина Владимировна;
  62. Шейтер Руслан Алексеевич;
  63. Ярмишко Алла Ильинична;
  64. Яровой Андрей Михайлович.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также ранее подтвердила информацию об освобождении 12 украинских военных и опубликовала их имена и фамилии. При этом некоторые из них несколько отличаются от перечисленных в списке, опубликованном на сайте СБУ, хотя и очень похожи/созвучны с оными.

Ранее "Страна" писала о том, что двое пленных из "ДНР" отказались возвращаться в Украину.

Также мы рассказывали, что Украине в ходе обмена на Донбассе удалось вернуть 12 военнослужащих

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