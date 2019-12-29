В Ровно задержали 30-летнего серийного насильника, которого подозревают в трех нарушениях закона и как минимум трех попытках совершить преступление. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Ровенские полицейские собрали достаточно улик для доказательства вины 30-летнего жителя областного центра в совершении серии изнасилований. Вчера, 28-го декабря, уголовное производство направили в суд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщения об изнасиловании поступали еще с 2013 года.

"Жертвами преступлений стали женщины молодого возраста, двум из которых на момент совершения исполнилось 18 лет. Насильственные действия злоумышленник совершал преимущественно в зимний период времени", - подчеркивается в сообщении.

Задержанного будут судить за три изнасилования и три попытки совершить преступления. Уже известно, что суд удовлетворил меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, полиция Запорожской области в городе Вольнянск задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании родной сестры своей жены.

Также мы писали, что в Киеве задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки, который вдобавок требовал с нее денег.