2019 год войдет в историю Украины как самый теплый год за весь период наблюдений, которые ведутся в Украине с 1881-го года.

В уходящем году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы. В 2019 году побит показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла 23,6 °С. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала 15 °С. Но этого году 19 декабря она достигла 15,2 °С" - сообщили в пресс-службе.

Также ученые добавили, что всего в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5 °С.

"С учетом значений этого года можно считать, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3 °С, что значительно больше, чем на земном шаре. Сейчас температура воздуха в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX в. в Одессе, а в Одессе стала такой, как когда-то была в Бухаресте" - привели пример ученые.

Осадков выпало выпало только три четверти нормы. Это сказалось на реках, так как на большей части Европы водность рек уменьшилась.

Однако, в конце сообщения ученые порадовали: по прогнозу, в конце декабря должен выпать снег.

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