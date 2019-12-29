В Украине обменяли пленных. Впервые это получилось сделать по принципу "всех на всех" - о чем ранее договаривались в Нормандском формате.

Онлайн-репортаж с обмена вела "Страна". Также мы уже подвели первые его итоги.

Ради того, чтобы обменять действительно всех - Киеву пришлось пойти на болезненные компромиссы. Во-первых - отдать обвиняемых в расстреле Майдана беркутовцев. Во-вторых - отдать в принципе всех политических заключенных, которые к войне на Донбассе и отношения-то не имели.

Если бы не международное (особенно европейское) давление - вряд ли бы такой размен состоялся. Но у Зеленского решили не срывать первые же нормандские договоренности, которые он подписал. И пленных пришлось выдавать.

Что, конечно же, вызвало кранее неудовольствие националистов и тех, кто их идеологию разделяет - вроде партий Порошенко и Яценюка. При которых освобожденные сегодня люди сели за решетку.

В этих партиях раскритиковали выдачу беркутовцев. Но в целом, конечно, их вообще не устраивает история с успешными обменами - как частью стратегии на окончание войны.

При этом у идеи обмена все равно больше сторонников, чем противников. Правда, и в этом лагере удивляются: если у нас агрессия России, то почему большинство пленных с обеих сторон - украинцы?

"Страна" разбиралась, как восприняли обмен в Украине.

Сторонники "зрады"

Одним из первых заклеймил обмен пленных Петр Порошенко.

"Решение властей об обмене лиц, причастных к преступлениям против участников Революции Достоинства, оборвет последние ниточки к непосредственным заказчикам преступлений, а уже сейчас очевидно, что эти ниточки ведут в Москву, к главному заказчику - Путину и его марионетке Януковича.

Стремление россиян получить беркутовцев под свою юрисдикцию является публичным признанием причастности Кремля к массовым расстрелам на Майдане, а операция по обмену пленными понадобилась исключительно для того, чтобы замести преступления, которые стали началом военной интервенции России в Украине", - написал он вчера в Facebook.

Непонятно, что мешало Петру Алексеевичу, будучи при власти, за пять лет доказать вину беркутовцев и найти "ниточки к Януковичу и Путину". Видимо, только одно - отсутствие доказательств для такого приговора.

Будь они в наличии, сейчас бы беркутовцы ехали на обмен уже в статусе осужденных. И то, что осудить их не удалось - вопрос прежде всего к Порошенко и его генпрокурору Луценко, который вчера тоже требовал не менять экс-милиционеров.

В "Народном фронте" тоже считают, что нельзя менять пленных и допускать "демонтаж всей многолетней работы для наказания всех российских убийц - от тех, кто расстреливал героев Майдана, к тем, кто совершал теракты и убивал наших людей по всей стране".

За этот "неприкрытый реванш" в партии пообещали, что "встанут все национальные силы".

Тут опять вопрос - кто доказал связь "Беркута" с россиянами. Но оставим его на совести "Народного фронта".

Один из майдановцев и бывший нардеп Владимир Парасюк, которого вместе с отцом обвиняют в стрельбе на Майдане, заявил, что обмен беркутовцев противоречит национальным интересам и это план Путина.

"Если Зеленский еще не понял, что Майдан - это не просто митинг в центре Киева, то пора это осознать. Наша нация заплатила огромную цену, чтобы у людей было право выбора и право быть избранным.

Если бы я сейчас был в Украине, то точно был бы у СИЗО. Потому что так сделал бы каждый сознательный украинец у которого есть достоинство.

И не надо сюда приплетать политику или искать возможности противостояния против власти. Обмен беркутовцев - это решение, которое противоречит национальным интересам и здравому смыслу.

Действительно хочется, чтобы наши люди вернулись домой и их семьи перестали жить в бесконечных надеждах. Тем более, мы - не россия и своих не бросаем,

но торговать историей и болью всего народа - это ошибка. Думаю, что план Путина был не менять, а нажать и он нажал на то, что нас очень болит.

Никто не забыл и ничто не забыто".

Замглавы "Укроборонпрома" Мустафа Найем тоже заявил, что беркутовцев нужно было отдавать только после приговора, потому что "это важно для истории".

"Я никогда не приму, что эти люди могут остаться без приговоров.

Я не знаю слов, которые смогут оправдать их свободу в глазах родственников раненных и убитых на Евромайдане.

Законодательство позволяет их осудить, вынести приговоры и выдать в обмен за наших солдат и военнопленных. Но не как героев, а как преступников, соучастников и подельников массовых расстрелов, убийств и притеснений.

Это важно для истории. Это важно для памяти. Это важно для сохранения целостности всей нашей системы правосудия. В конце концов, это критично важно для нашей государственности. Ведь именно эти люди готовы были поддержать введение в Киев российских войск, о котором документально просил Виктор Янукович.

Я не понимаю, почему наша правоохранительная система, суды и органы прокуратуры прогибается под желание Владимира Путина забрать к себе убийц.

Так же, как никогда не принимал, когда бывшие пять Генеральных прокурора сливали эти дела, продавали и вместе со всей воровской и правоохранительной машиной публично и не публично уничтожали активистов, журналистов, гражданское общество – всех, кто хоть как-то выступал адвокатами Майданов".

Интересно, что против обмена на нынешних условиях высказался и обменянный недавно Олег Сенцов.

"Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным. Почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось. Что то, за что боролись украинцы, идет прахом".

Кто адвокатировал власть

Впрочем, не все сторонники Майдана атаковали власть. Так, например, журналист Юрий Бутусов, одобряя обмен, но не решаясь осуждать Зеленского, нашёл положительный момент в том, что Россия таким образом дескать признала, что это она стояла за расстрелами на Майдане (хотя стороной обмена была не Россия, а "ЛДНР", да и в Москве, а также в «республиках» заявляют, что "беркутовцы" невиновны и считают их героями).

Об этом идет речь в его статье.

Кроме того, видимо, чтобы сбить градус зрады Бутусов советует властям объявить героями тех, что стрелял 20 февраля в правоохранителей, а также отправить за решётку соратников Януковича, которые находятся на воле в Украине.

"Дело Януковича становится диверсионной операцией российских спецслужб. А значит все ближайшие сотрудники Януковича, которые вместе с ним участвовали в подавлении Майдана, становятся участниками государственного переворота, и все они также подлежат задержанию и становятся обменным фондом для выдачи в РФ в обмен на украинских заложников. Дело о преступлениях на Майдане должно завершиться установлением меры причастности всех чиновников Януковича к российской диверсии", - написал Бутусов.

Экс-нардеп Сергей Лещенко, получивший недавно должность в набсовете "Укрзализныци", тоже защитил власть и сказал, что "беркутовцев" так или иначе объявят виновными (эта линия, кстати, активно продвигается и властью в целом - дескать "беркутовцев" все равно осудят, хоть и заочно).

"Мои источники в правоохранительных органах утверждают, что факт выдачи России арестованных "беркутовцев" в обмен на украинских военных не приведет к остановке процесса их осуждения. Суд над "беркутовцами" продолжится после их выдачи в Россию в заочном режиме, будет вынесен приговор и их действиям будет дана оценка. Украина руководствуется принципом Израиля, который готов обменять тысячу террористов на одного своего пленного солдата".

"Украинцев поменяли на украинцев"

Для третьей группы комментаторов произведенный обмен - это безусловный позитив. Даже безотносительно закрытия дел Майдана.

Нардеп Макс Бужанский похвалил Зеленского, но отметил, что львиную долю информации про обмен сообщали в "ДНР" и России, а не Офис президента, который курировал обмен.

"Возвращение пленных, безусловная и огромная победа Президента. В том числе, и как развязывающий руки шаг на пути к мирному урегулированию.

Но то, что ни один наш канал не освещал- огромная бочка дегтя, вывернутая на эту победу пиар службой.

Вы, дорогие пиарщики, просто заставили всю страну смотреть материалы, подаваемые вашими коллегами из ОРДЛО.

В результате чего, вы, по факту, их пиарщики, а не наши. Иногда нужно как то заранее продумывать действия и результат.

Лучше всего, всегда".

Телеведущая Наталья Влащенко полемизирует с "партией войны" и тоже считает, что нельзя было откладывать обмен.

"Я вот читаю десятки постов про обмен "убийц и террористов"

И хочу спросить: если дело Майдана не завершено, если мы не знаем кто принёс оружие на Майдан, если мы не назвали имена снайперов, которые стреляли в обе стороны, если мы не знаем, кто платил этим снайперам....

.. и еще сотня "если"...

То как мы можем называть убийцами и террористами кого бы то ни было?

Лично у меня ответ на вопрос - "почему не расследовали", один: не хотели

Почему не хотели?

Есть тоже только один ответ. И вы его произнесите сами. Смелее, не стесняйтесь".

В том же ключе оценивает ситуацию с обменом юрист Андрей Портнов.

"Главный государственный преступник (Порошенко - Ред.) заявил сегодня, что решение об обмене сотрудников Беркута оборвёт последние нити непосредственных заказчиков преступлений на Майдане.

А как оно оборвёт, если ты сам и есть заказчик. Вместе со всем своим преступным и воровским кублом, около 10 раз ставший долларовым миллиардером и укравшим у страны за счёт этого Майдана деньги, активы и полезные ископаемые.

Поэтому, нити не оборвёт. Сменится прокурор и заказчики преступлений на Майдане все до единого будут в колониях шить рукавицы".

Адвокат Елена Лукаш обращает внимание на то, что меняли сегодня в основном граждан Украины. То есть о какой внешней агрессии может идти речь?

"На территории Украины украинцы обменивают незаконно удерживаемых украинцев

на других незаконно удерживаемых украинцев.

В праве это называется - внутренний конфликт.

Немеждународный (или "внутренний") вооруженный конфликт означает ситуацию насилия, при которой на территории одного государства происходят продолжительные вооруженные столкновения между правительственными силами и одной или несколькими организованными вооруженными группами.

У нас такой вооружённый конфликт поддерживается рядом иностранных государств. И исток этого конфликта - вооруженный захват государственной власти в 2014 году.

Его организаторы должны ответить. А их идейные установки должна растворить правда и милосердие.

Тогда и будет надежда на прекращение конфликта".

Журналист и юрист Алексей Романов также отмечает "рабовладельческий" и внутриукраинский характер обмена.

1) Людей меняют как скот, как рабов. Поштучно.

139 на 81. И спорят, почему так мало или много.

То есть, торгуются. Торг - это спор о цене.

А цена - это стоимость ТОВАРА.

Товар в данном случае - люди. Живые люди.

2) Меняют украинцев на украинцев.

80% тех, кого передал Киев - граждане Украины, которые жили на контролируемой территории.

Они, насколько я знаю, оружие в руках не держали.

Значит, к войне не имеют отношения. Значит - политические.

Складываем пункты и 2. И что получаем?

Получаем пункт 3.

3) Государство на своей внутренней мирной территории захватывает заложников - своих граждан. Людей, не согласных с государственной политикой.

Этих людей бросают в тюрьмы, пытают, устраивают психологический (иногда и физический) террор через подконтрольные СМИ и прикормленных "активистов".

Затем, сложив цену, меняют этих людей на других, тоже граждан Украины. Которые по каким-то причинам оказались "в плену" у квазигосударств на востоке.

Это работорговля в чистом виде. Причем работорговля с организациями, которых работрговцы сами называли "террористическими".

4) Органы правопорядка и суды в Украине - фикция.

Оказывается, президент, как главный феодал, может нагнуть генпрокурора. Чтобы генпрокурор нагнул своих сотрудников. Чтобы они срочно и в массовом порядке бежали в суды и оформляли бумаги на освобождение заложников.

А потом они нам рассказывают о независимости генпрокурора и судов.

Когда их спрашивают, например, почему до сих пор гуляют на свободе и Стерненко, и убийцы Бузины .

В общем, нам выпало счастье жить то ли в рабовладельческом, то ли в феодальном государстве.

Где главный феодал торгует своими подданными.

Причем торгует с организациями, которые его опричники называли "террористическими"".

Политолог Михаил Чаплыга назвал сегодняшний обмен "крахом иллюзий и пропаганды".

"Когда Зеленский говорил Порошенку "я ваш приговор" он говорил это не Порошенко - он говорил это сцене Майдана...

Именно об этом свидетельствуют его шаги и решения.

И возможно это принесет мир. Признание объективной реальности... Переоценка событий... Крах иллюзий и пропаганды.

Сегодняшний обмен зафиксировал факты того, что события на Майдане есть первопричиной событий на Востоке...

Что конфликт внутренний, но при активной внешней финансовой и военной поддержке со стороны РФ и ЕС и США...

Что Майдан был переворотом...

Что в событиях на Востоке, что стали следствием событий на Майдане принимали участие кадровые военные, а не милиция и СБУ...

Что нет никакого независимого суда и прокуратуры... Нет никакого права...

Что Украина по-сути фэйлд стэйт под коллективным внешним управлением транснационалов, РФ, США и ЕС...

Когда-то это должно было случиться... Лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца".

Ситуацию с обменом также проанализировал главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Сегодня совершился обмен.

С моей точки зрения – очень позитивное событие. Это всегда правильно, когда люди выходят на волю и Новый год будут встречать не в камере, а с родными. Особенно, когда их вину 6 лет никто не мог доказать. Как в случае с беркутовцами.

Беркутовцев "ДНР/ЛНР" уже давно требовали на обмен, но Украина согласилась на это только сейчас. Почему?

Потому что для Зеленского процесс над ним не нес никакого политического профита, зато нес очевидные риски.

Есть много украинцев, которые не верят версии следствия, что убийства на Майдане совершал "Беркут". Для многих "Беркут" до сих пор – это люди, стоявшие на страже порядка и которых потом предали, обвинив в преступлении, которое они не совершали. И так думают многие из избирателей Зеленского.

И в случае обвинительного приговора это дало бы им еще один повод задуматься – отличается ли чем-либо Зеленский от Порошенко.

В тоже время националисты даже после обвинительного приговора не воспылали бы любовью к Зеленскому.

Да и до самого приговора нужно еще было дожить. Многие считали обвинение полностью сфальсифицированным. Но вести дело к оправданию Зе-команде было страшно – обвинят же в "зраде".

Отправив беркутовцев на обмен Зеленский нашел для себя удобный выход из этой политической проблемы. С одной стороны, беркутовцы де-факто уже освобождены (чем довольна одна часть избирателей). С другой стороны – они не оправданы, а обменены на украинских граждан, которые находятся в плену у "ДНР/ЛНР", что должно удовлетворить другую часть избирателей.

Таковы политические мотивы.

Но есть нечто, что намного больше и важнее политики.

"Небесная сотня" – это краеугольный камень, который лежит в основе всей постмайданной украинской государственности.

Памятью жертв Небесной сотни, которых, как считается официально, расстреляли по приказу Януковича, правители страны последние 6 лет оправдывали все, что они делали.

Это важнейший Символ Веры постмайданной Украины.

И вот тех единственных, кого власти за последние 6 лет смогли поймать и обвинить в убийствах, теперь, еще до приговора суда, просто освобождают и отправляют на обмен.

Да, потом можно будет их судить заочно, как Януковича, но это все окончательно превратится в клоунаду. Очевидную для всех клоунаду.

И голос тех, кто с самого начала говорил о фальсификации этого дела, приобретет сейчас куда больший вес, чем раньше. Потому что с точки зрения общественного сознания не укладывается в голове как могли отпустить реальных убийц людей на Майдане. Если отпустили – значит сами не верили в их вину.

Именно так это воспринимается. И именно поэтому запрос общества на честное расследование трагедии 20 февраля 2014 года будет все сильнее.

Я совсем не уверен, что это все побудит нынешние власти и силовые структуры докопаться до реальных исполнителей и заказчиков этого мега-преступления. Совсем не уверен, что арестуют и начнут судить тех, кто рано утром 20 февраля открыл огонь по правоохранителям, тем самым и спровоцировав бойню.

Более того, нельзя на 100% исключать вероятность того, что власти последуют совету близкого к Зе-команде главреда "Цензора" Бутусова и бросят в тюрьму новую партию людей, работавших у Януковича, обвинив их в организации расстрелов. Ну, типа, чтоб сбить волну "зрады".

Но это все уже будет агония. Откровенная фабрикация, в которую никто не поверит.

После освобождения "беркутовцев" дело, которое с горем пополам шили последние 6 лет, разрушено.

А преступление еще ждет своего настоящего расследования".