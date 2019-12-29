Журналиста Станислава Асеева, которого осудили на неподконтрольной территории Донецкой области, вернули в Украину в рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО.

Об этом сообщил на своей странице председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Сегодня - день, когда наши мечты становятся реальностью. Стас, поздравляем со свободой! Поздравляем с сегодняшним днем и всю команду "Радио Свобода". Именно вы ежедневно были на передовой освобождения Станислава из плена в Донецке!"- написал Томиленко.

Скриншот: Facebook/Sergiy Tomilenko

К посту он прикрепил фотографию освобожденных украинцев, среди которых был и Асеев.

Фото: Facebook/Sergiy Tomilenko

Напомним, что Асеев, проживающий на неподконтрольной территории Донецкой области, публиковался в украинских изданиях под псевдонимом Станислав Васин. Об исчезновении блогера стало известно 11 июня 2017 года.

16 июня 2017 года в "ДНР" заявили, что пропавший в Донецке Асеев задержан по обвинению в шпионаже. Так называемая "Апелляционная палата Верховного суда ДНР" приговорила к 15 годам лишения свободы за "шпионаж и призывы к экстремистской деятельности".

Ранее "Страна" писала, что пятерых беркутовцев в рамках обмена передали "ЛДНР".