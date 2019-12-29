В посольства США отреагировали на обмен удерживаемыми лицами между официальным Киевом и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

"Мы приветствуем сегодняшнее возвращение пленных с подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в Нормандском формате 9 декабря. Учитывая то, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед тяжелым выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Напомним, на КПВВ "Майорск" под Горловкой (Донецкая область) обменяли пленных. В основном граждан Украины на граждан Украины. Часть из них отправилась в т.н. "ЛДНР", другая - в Киев.

Мы публиковали фамилии первых 25 освобожденных, которые отправятся в Киев. Среди них четверо захваченных в плен на Донбассе военных.

Ранее "Страна" писала о том, что двое пленных из "ДНР" отказались возвращаться в Украину.