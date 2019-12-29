Сегодня завершился долгожданный обмен между Киевом и "республиками" Донбасса.

Мы детально транслировали этот процесс. И публиковал его фотохронику. А сейчас "Страна" собрала главные факты о размене пленными, известные на данный момент.

Сколько людей поменяли

Обмен проходил в два этапа. Сначала представители "ЛНР" привезли на контролируемую Украиной территорию своих пленных. Их было 25 человек. А взамен получили 63 заключенных.

Потом Украина привезла оставшихся пленных на территорию блок-поста "ДНР" в Майорске. По данным сепаратистов, им передали 63 человека. А они - 52.

Такие цифры опубликованы на официальных сайтах "ДНР" и "ЛНР". То есть всего Украина отдала на обмен 123 человека, а получила назад 77.

Правда, с последней цифрой вышла неувязка. Офис украинского президента заявил, что вернул домой 76 украинцев. Одновременно российские СМИ уточнили, что в "ДНР" передали Киеву не 52 человека, а 51.

В самом Донецке этой информации пока не комментируют. То есть скорее всего обмен прошел в итоге по формуле "123 на 76".

Кто вернулся домой

Со стороны Украины на фото и видео засветились несколько известных персон - 85-летний ученый Мехти Логунов (уехал в Луганск) и спортсменка Дарья Мастикашева (отправилась в Донецк).

Также адвокат Валентин Рыбин подтвердил передачу в "республики" пятерых беркутовцев, обвиняемых в расстреле Евромайдана. Это Олег Янишевский, Павел Аброськин, Алесандр Маринченко, Сергей Зинченко и Сергей Тамтура.

Рыбин подтвердил и выдачу бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал за "ДНР" и получил в Украине 12 лет тюрьмы. Позже о "получении" бразильца заявили и в Луганске.

Местный омбудсмен Ольга Кобцева также рассказала, что Украина отдала "ЛНР" несколько граждан России, которые воевали на Донбассе.

Освобожденные со стороны "республик" пока известны не все. Опубликовано только 33 фамилии. Часть из них опубликовали СМИ, часть - омбудсмен Людмила Денисова.

1. Иван Деев;

2. Юрий Евтушок;

3. Эдуард Алоян;

4. Виктория Воронина;

5. Татьяна Горбулич;

6. Владимир Данильченко;

7. Александр Данильченко;

8. Валентина Еременко;

9. Сергей Иванчук;

10. Роман Кортишко;

11. Денис Олийнык;

12. Анастасия Мухина;

13. Александр Пауков;

14. Денис Секацкий;

15. Анатолий Семиренко;

16. Елена Сорокина;

17. Валерий Тарасюк;

18. Андрей Яровый;

19.Роман Фурсов;

20. Виталий Буянов;

21. Вадим Завацкий;

22. Иван Катышев;

23. Юрий Тучин;

24. Валерий Семенов;

25. Евгений Цыганок

26. Богдан Панюшенко

27. Сергей Глондарь

28. Александр Кореньков

29. Василий Жемелинский

30. Владимир Воскобойник

31. Борис Пундор.

32. Ким Доланов.

33. Александр Геймур.

Также известно, что "ДНР" отдала Украине журналиста Станислава Асеева, который с 2017 года находился в тюрьме в Донецке. Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Кто отказался от обмена

По данным Кобцевой, по время обмена Киева с Луганском Украину отказались покидать девять человек.

В Донецке "омбудсмен" Дарья Морозова заявила, что четыре человека, которых удерживали в "ДНР", отказались ехать в Украину. Среди них две женщины Ольга Терлецкая и Марина Волкова.

Донецк также заявлял, что Киев вместо 68 человек, передал только 60, предоставив на остальных справки об освобождении.

Морозова упрекнула Украину в том, что отказников нужно было лично привезти на линию разграничения для верификации - однако больших претензий сепаратисты не высказывали, давая понять, что все нормально.

Официально украинская сторона еще не давала раскладов по обмену.