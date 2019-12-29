В последний понедельник перед Новым годом - 30 декабря - погода в Украине наконец станет немного снежной и морозной. По всей территории страны ожидаютя низкие температуры и морозы ночью до -9 градусов. Будет пасмурно, однако снега и дождя не ожидается Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

На западе Украины будет прохладнее всего, там ожидается от +2 до -2 градусов днем и от -3 до -9 ночью.

В центре Украины без осадков. Температура воздуха ночью -1...-5, днем -1...+2 градуса.

На севере Украины облачно, без осадков. Температура воздуха ночью -3...-5, днем -3...+1 градусов.

На востоке Украины будет солнечно. Температура воздуха днем от -1 до +2 градусов, ночью -3...-5.

На юге Украины солнечно, без осадков. Температура воздуха ночью -1…+2 градуса, днем 0…+4 градуса.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик рассказала, какой будет погода в Украине и Киеве на Новый год.

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