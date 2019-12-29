Пятерых беркутовцев, которых 28 декабря Киевский апелляционный отпустил под личное обязательство, уже передали в "ДНР" и "ЛНР" в рамках обмена пленными.

Об этом сообщил знакомый с процессом обмена адвокат Валентин Рыбин, передает Громадське.

На вопрос, отдали ли их и пересели ли они в автобусы "республик" Рыбин ответил: "Да".

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находились под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом. По информации Валентина Рыбина трех беркутовцев Аброськина, Зинченко и Янишевского передали в самопровозглашенную "ДНР", Маринченко и Тамтуру - в "ЛНР".

Напомним, что сегодня прошел обмен пленными между Украиной и "ЛДНР". Украинская сторона отдала 123 человека, а пророссийские боевики - 77 человек.

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