Сегодня на КПВВ "Майорск" под Горловкой (Донецкая область) обменяли пленных. В основном граждан Украины на граждан Украины. Часть из них отправилась в т.н. "ЛДНР", другая - в Киев.

"Страна" вела подробный онлайн по обмену.

Формула обмена по итогу выглядела так: 123 от Украины, 76 от "республик". Украина передала "республикам" 123 человека (60 в Донецк и 63 в Луганск), из "ЛДНР" отравили в Киев 76.

В числе тех, кого передали в рамках обмена были пятеро экс-беркутовцев, которых накануне суд освободил из-под стражи. А также бразилец Лусварги, воевавший на стороне т.н. "ДНР".

Мы публиковали фамилии первых 25 освобожденных, которые отправятся в Киев. Среди них четверо захваченных в плен на Донбассе военных.

Ранее "Страна" писала о том, что двое пленных из "ДНР" отказались возвращаться в Украину.

Также мы рассказывали, что Украина в рамках обмена на Донбассе передала "ЛНР" 63 пленных.