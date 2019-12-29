В Вене начался процесс подписания договоров между Украиной и Россией по транзиту газа. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на странице в Facebook.

Он проиллюстрировал это диалогом, в котором отметил, что процесс подписания еще не закончен.

"Процесс подписания соглашения с Газпромом:

Иван Лещина (Заместитель министра юстиции - Ред.): ну и зачем мы это подписываем, одна уже подписала когда

Я: Не бойся, мы сделаем платные камеры повышенной комфортности

Иван: дык у нас денег нет, и так за свой счет прилетели

Я: блин, только не говори об этом Ludmyla Rabchynska (руководитель сектора политики и реинжиниринга Офиса реформы административных услуг - Ред.)

p.s. все события и диалоги могут быть вымышленными

p.p.s. процесс подписания еще не закончен"

Скриншот: Facebook/ Denis Malyuska

Напомним, что до этого "Страна" сообщала о том, что в Вене уже третьи сутки идут переговоры между Украиной и Россией по газу.

Россия и Украина договорились с 1 января обнулить взаимные претензии по газу, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам.

Также мы писали, что "Нафтогаз" еще не согласовал с "Газпромом" тексты соглашений по транзиту газа, но Кабмин уже одобрил мировое соглашение с "Газпромом".