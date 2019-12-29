Сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" под Донецком прошел обмен пленными между Украиной и Донецком-Луганском. В списках на обмен был бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне т.н. "ДНР". После обмена он собирается уехать в Россию. Об этом сообщает "Громадське Радіо" со ссылкой на свои источники.

По данным СИИ, с начала планировалось, что из Майорского Лусварги отправится в аэропорт "Борисполь", а оттуда - в Бразилию, однако он отказался. А вместо этого отправится в Луганск, а оттуда - в Россию.

Напомним, что 2 мая 2019-му году Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" писала, что двое пленных из "ДНР" отказались возвращаться в Украину.

Также мы рассказывали, что Украина в рамках обмена на Донбассе передала "ЛНР" 63 пленных.